Policisti v Straži prisilno ustavili in prijeli deset Pakistancev

Novo mesto, 24. avgusta - Policisti Specializirane enote za nadzor državne meje Generalne policijske uprave so v noči na ponedeljek na cesti od Kočevskih Poljan proti Novemu mestu s sireno in modro lučjo poskušali ustaviti drveče vozilo italijanskih registrskih oznak. Pozneje so ga prisilno ustavili v Straži in prijeli deset Pakistancev, ki so se ob ustavitvi razbežali.