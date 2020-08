Policisti začeli ogled kraja sobotnega požara

Ljubljana, 24. avgusta - Policisti so dopoldne začeli ogled zapuščenega odlagališča odpadkov na Cesti dveh cesarjev v Ljubljani, kjer je v soboto ponoči izbruhnil požar. Kot so pojasnili na policijski upravi, bo ogled trajal dlje časa. Odlagališče se sicer razteza na zemljiščih zasebnikov, Mestne občine Ljubljana in družbe Varnostni sistemi, poročajo mediji.