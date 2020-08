Na lokaciji sobotnega požara na Cesti dveh cesarjev že več let poteka inšpekcijski postopek

Ljubljana, 24. avgusta - Inšpekcija za okolje in naravo Inšpektorata za okolje in prostor je danes zjutraj opravila izredni nadzor po požaru na zapuščenem odlagališču odpadkov na Cesti dveh cesarjev v Ljubljani. Kot so pojasnili, bodo količine zgorelih in nezgorelih odpadkov znane do konca tedna. Gre sicer za lokacijo, kjer že več let poteka inšpekcijski postopek.