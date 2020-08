Od danes v prodaji enotne subvencionirane vozovnice IJPP za dijake in študente

Ljubljana, 24. avgusta - Avtobusni in železniški prevozniki danes začenjajo prodajo subvencioniranih enotnih vozovnic IJPP za dijake in študente, ki bodo veljale za prihajajoče šolsko leto. Blagajne bodo odprte od jutra ob upoštevanju higienskih priporočil NIJZ. Pogoji nakupa in cene vozovnic se glede na lansko leto niso spremenili.