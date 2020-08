Ljubljana, 24. avgusta - Ljubljanska borza je nov trgovalni teden začela s padcem indeksa blue chipov SBI TOP. Ta je v primerjavi s petkom do 11.15 izgubil 0,33 odstotka vrednosti, navzdol pa ga potiskajo delnice Krke in Zavarovalnice Triglav, ki so se doslej pocenile za 1,13 oz. 0,69 odstotka.