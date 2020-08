Ruski zdravniki pristali na prevoz Navalnega v Nemčijo

Omsk, 21. avgusta - Ruski zdravniki v bolnišnici v sibirskem Omsku, kjer od četrtka v komi leži opozicijski voditelj Aleksej Navalni, so si premislili in so zdaj privolili v njegovo premestitev v Nemčijo. Prepeljali naj bi ga že danes. Pred tem so zdravniki vztrajali, da zdravstveno stanje Navalnega ni dovolj stabilno, da bi lahko dovolili prevoz.