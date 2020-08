Federal Reserve: Koronavirus bo še naprej zaviral ameriško gospodarsko rast

Washington, 20. avgusta - Člani Odbora za odprti trg (FOMC) ameriške centralne banke Federal Reserve so zaskrbljeni, da bo pandemija koronavirusa še naprej zavirala gospodarsko rast in lahko ogrozila tudi celoten finančni sistem, kažejo povzetki zadnjega zasedanja odbora, ki je potekalo 28. in 29. julija.