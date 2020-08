New York, 20. avgusta - Ameriški predsednik Donald Trump je v sredo dejal, da ZDA zahtevajo ponovno uvedbo sankcij ZN proti Iranu. Državni sekretar Mike Pompeo bo danes in v petek v New Yorku, kjer bo sprožil formalni proces obnove sankcij v skladu z jedrskim sporazumom iz leta 2015, od katerega so ZDA sicer odstopile.