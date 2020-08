Še dva pokrajinska odbora DeSUS za odstop oziroma razrešitev Pivčeve

Ljubljana, 19. avgusta - Na sejah so se danes sešli člani še dveh pokrajinskih odborov DeSUS. Pomurski odbor stranke je predsednici Aleksandri Pivec predlagal odstop, sicer pa glasovanje o nezaupnici. Podobno so tudi v pokrajinskem odboru Dolenjska, Bela krajina in Posavje predlagali glasovanje o razrešitvi Pivčeve na seji sveta DeSUS, kar da omogoča tudi veljavni statut.