NLB svari podjetja pred poskusi prevare z elektronsko pošto

Ljubljana, 19. avgusta - V NLB so opozorili, da skušajo prevaranti z lažnimi elektronskimi sporočili, ki jih domnevno pošilja največja banka v Sloveniji, od podjetij pridobiti občutljive podatke. "Poudarjamo, da gre za poskus prevare in da banka nikoli ne poziva k pošiljanju občutljivih podatkov prek elektronskih sporočil," so poudarili v NLB.