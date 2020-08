Peking nove ameriške sankcije za Huawei označil kot zlorabo moči

Peking, 18. avgusta - Peking je nove ameriške sankcije za kitajskega tehnološkega velikana Hiawei označil za "zlorabo nacionalne moči", s katero naj bi ZDA želele preprečiti vzpon kitajskih podjetij. ZDA so namreč v ponedeljek še 38 podružnicam Huaweija po svetu onemogočile dostop do ameriških računalniških čipov in drugih tehnologij.