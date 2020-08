Zaradi prenove od danes zaprta cesta Ajdovščina-Predmeja

Ajdovščina, 17. avgusta - Danes se začenja prenova ene najbolj slikovitih cest v Sloveniji, regionalne ceste Ajdovščina-Predmeja. Cesta bo zaprta približno pol leta, direkcija za infrastrukturo pa bo v tem času prenovila obcestne brežine in predore med Lokavcem in Predmejo. Obvoz bo urejen preko Cola po Gori do Predmeje.