Na mejah do dve uri čakanja, kolone v Avstriji

Ljubljana, 15. avgusta - Promet je na današnjo praznično avgustovsko soboto na nekaterih cestah in na mejnih prehodih povečan. Vozniki morajo za izstop na Hrvaško trenutno čakati do poldruge ure, večkilometrske kolone pa so v Avstriji pred prehodoma Karavanke in Šentilj, kjer za vstop v Slovenijo čakajo do dve uri.