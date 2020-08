Mikro, malim in srednje velikim podjetjem spodbude za digitalno transformacijo

Ljubljana, 14. avgusta - Slovenski podjetniški sklad je v današnjem uradnem listu objavil razpis za spodbude za digitalno transformacijo mikro, malih in srednje velikih podjetij. Ta bodo lahko pridobila med 30.000 do 100.000 evrov za sofinanciranje do največ 60 odstotkov stroškov procesov, s katerimi bodo zagotovila tehnično opremljenost in digitalno transformacijo.