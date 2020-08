Predsednik Pahor obiskal otroke in mladostnike na letovanju

Portorož, 14. avgusta - Predsednik republike Borut Pahor je danes obiskal otroke in mladostnike, ki letujejo v Portorožu. Najprej se je sestal z udeleženci programa Počitnice Biserov, nato pa je v Sončni hiši obiskal še socialno ogrožene družine. Obe letovanji že več kot 25 let prireja Slovenska karitas, so sporočili iz urada predsednika republike.