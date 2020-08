Union hoteli v Ljubljani odprli nov mladinski hostel

Ljubljana, 14. avgusta - Union hoteli so v Ljubljani v sedmem nadstropju Hotela central odprli nov mladinski hostel The Fuzzy Log. Poleg nastanitve pa hostel, urejen v prostorih nekdanjih pisarn, obiskovalcem ponuja tudi "doživetja" s skupnimi prostori za druženje, športnim oddelkom, fitnesom, savno in šotori na strehi stavbe, so povedali na današnji predstavitvi.