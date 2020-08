V Ljubljani začetek 6. festivala kratkega filma

Ljubljana, 17. avgusta - Pričenja se mednarodni Festival kratkega filma (FeKK) Ljubljana, na katerem bodo do 22. avgusta na Muzejski ploščadi Metelkova, v Slovenski kinoteki in Kinodvoru predstavili 27 različnih programov in prikazali več kot 130 kratkih filmov. Filmi se bodo za nagrade potegovali v programih FeKK SLO in FeKK YU, pripravljajo še strokovni program PROFeKK.