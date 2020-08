Jordanovi košarkarski copati prodani za novo rekordno vsoto

New York, 14. avgusta - Par košarkarskih čevljev, ki jih je legendarni Michael Jordan nosil na eni od tekem, je bil prodan za 615.000 dolarjev (520.635 evrov), je sporočila organizatorka dražbe, ameriška hiša Christie's. Te superge so tako še presegle rekordno vsoto, za katero so pred nekaj meseci prodali drug par čevljev košarkarske legende.