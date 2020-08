Gorenjska turistična središča zadovoljna s poletno sezono

piše Tinkara Zupan

Bled/Bohinj/Kranjska Gora, 15. avgusta - V Bohinju in Kranjski Gori so z letošnjo poletno turistično sezono kljub pandemiji covida-19 zelo zadovoljni, saj so domači gostje praktično nadomestili izpad tujih. Tudi na Bledu se je situacija na vrhuncu poletne sezone izboljšala, a nekateri hoteli še naprej ostajajo zaprti. V gorenjskih turističnih središčih je veliko tudi dnevnih obiskovalcev.