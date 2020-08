V gradu Štanjel bo potrebna sanacija zalitih tal in zidov

Štanjel, 13. avgusta - Ob torkovem neurju je meteorna voda poplavila tudi del prenovljenega dela gradu Štanjel, tamkajšnjo osnovno šolo in še nekaj drugih objektov v Štanjelu in Kobdilju. Župan Občine Komen Erik Modic je za STA povedal, da je škoda precejšnja, na natančne ocene pa bodo morali počakati kakih 14 dni, ko se bodo leseni tlaki in stropovi delno posušili.