Tretji Sindikat odklonskih entitet se bo začel s performansom Projekt Šopirjenje

Ljubljana, 14. avgusta - Drevi se s performansom Ostentation Project (Projekt Šopirjenje) venezuelsko-belgijske umetnice Sophie Rodriguez začenja tretja edicija platforme robnih urbanih žanrov Sindikat odklonskih entitet. Potekal bo do 18. avgusta v Stari mestni elektrarni ter nato še med 15. in 19. septembrom v klubu Gromka na Metelkovi, so sporočili iz zavoda Emanat.