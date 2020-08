V letu 2019 najmlajše matere v koroški statistični regiji

Ljubljana, 13. avgusta - Od žensk, ki so v Sloveniji rodile v lanskem letu, so bile tiste, ki so v tem letu rodile prvič, v povprečju najmlajše v koroški statistični regiji. Bile so povprečno 2,2 leta mlajše od tistih iz obalno-kraške regije, ki so bile v povprečju najstarejše, ugotavljajo v republiškem statističnem uradu (Surs).