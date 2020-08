Vizjak si je ogledal sanirano vodno akumulacijo športnega centra na Pokljuki

Ljubljana, 12. avgusta - Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak si je danes ogledal zaključek del ob sanaciji vodne akumulacije na Rudnem polju. Sanirani objekt je zdaj ustrezno umeščen v prostor, odpravljeni so negativni vplivi na okolje in živalske vrste ter odpravljene kršitve treh evropskih direktiv, so sporočili z ministrstva.