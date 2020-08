Na Ljubljanski borzi SBI TOP ostal na izhodiščni vrednosti

Ljubljana, 12. avgusta - Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je na Ljubljanski borzi danes ostal nespremenjen pri vrednosti 861,54 točke. Borzni posredniki so opravili za 938.910 evrov prometa, največ oz. 819.930 evrov z delnicami Krke. Njihov tečaj je ostal na izhodišču. Več kot dva odstotka so pridobile delnice NLB, podražile so se še delnice Petrola.