Na Obali zadovoljni s turističnim obiskom

Piran, 13. avgusta - Slovenske obalne destinacije so zadovoljne s turističnim obiskom v prvem delu poletne sezone. V Izoli so lanske julijske rezultate praktično izenačili, v Portorožu in Piranu pa so jih malenkost presegli. Pri tem so odločilno vlogo odigrali slovenski turisti, ki so jih k dopustovanju doma spodbudili tudi turistični boni.