V UKC Ljubljana z inovativnim pristopom v menjavo srčne zaklopke

Ljubljana, 12. avgusta - V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana so inovativno pristopili pri zamenjavi srčne zaklopke pri bolniku s srčnim popuščanjem in skoraj popolno zaporo arterij, ki oskrbujejo okončine. Tehnike zdravljenja in obstoječe pripomočke so prilagodili razmeram in naredili poseg na način, ki še ni bil opisan v strokovni literaturi.