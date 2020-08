Na Metelkovi začetek umetniškega festivala recikliranja

Ljubljana, 12. avgusta - Na ploščadi pred Galerijo Alkatraz na Metelkovi se bo danes začel umetniški festival recikliranja in DIY kulture Reciklart, ki bo do sobote ponudil pester program, od delavnic, koncertov, performansov do projekcij filmov. Odprli bodo tudi dve razstavi, so zapisali organizatorji, ki obljubljajo, da bodo ob varni razdalji poskrbeli za dobro vzdušje.