Newyorške borze končale s padci

New York, 11. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili s padci. Indeksi so se potopili v zadnji uri trgovanja, potem ko je vodja republikanske večine v senatu senator Mitch McConnell naznanil, da ni napredka pri dogovoru o novih stimulativnih ukrepih, o katerih se pogajata Bela hiša in ameriški kongres, poroča francoska tiskovna agencija AFP.