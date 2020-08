Društvo za opazovanje in proučevanje ptic opozarja na še vedno prisoten kriminal nad pticami

Ljubljana, 15. avgusta - Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) je izdalo drugo poročilo o nezakonitem lovu in ubijanju ptic v Sloveniji v zadnjih 20 letih. Kot opozarjajo v poročilu, je kriminal nad pticami še vedno prisoten, primere pa beležijo na območju celotne Slovenije, največ pa v osrednji Sloveniji, Podravju ter na Obali in Krasu.