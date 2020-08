Cene na ravni proizvajalcev v ZDA julija z največjo mesečno rastjo od oktobra 2018

Washington, 11. avgusta - Cene na debelo v ZDA so julija v primerjavi z junijem narasle za 0,6 odstotka, kar je največja mesečna rast od oktobra 2018 in v največji meri posledica rasti cen energije. Ministrstvo za delo ZDA poroča, da je indeks cen na ravni proizvajalcev brez energije in hrane julija narasel za 0,3 odstotka.