Zagrebu skoraj 90 milijonov evropske pomoči za popotresno obnovo

Bruselj/Zagreb, 11. avgusta - Evropska komisija je danes sporočila, da bodo kmalu izplačali 88,9 milijona evrov iz solidarnostnega sklada Evropske unije kot prvo finančno pomoč Zagrebu in okolici, ki ju je 22. marca prizadel potres z magnitudo 5,3. Denar je namenjen kot pomoč prebivalstvu ter vnovični vzpostaviti osnovne infrastrukture in storitev, so sporočili iz Bruslja.