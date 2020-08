Pivčeva bo po mnenju analitikov težko ostala na položajih, v težavah tudi DeSUS

pripravila Tadeja Vrtovec

Ljubljana, 11. avgusta - Predsednica DeSUS Aleksandra Pivec, ki so jo poslanci stranke pozvali k odstopu, po mnenju političnih analitikov ne more ostati na čelu DeSUS, težko pa bo ohranila tudi funkcijo ministrice za kmetijstvo. Igor Pribac, Rok Čakš in Andraž Zorko ob odmevnem sporu v DeSUS ugotavljajo, da je ta stranka res v težkem položaju in na robu preživetja.