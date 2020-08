Po strelih pred Belo hišo Trump zapustil novinarsko konferenco

Washington, 11. avgusta - Pred Belo hišo so v ponedeljek odjeknili streli, zaradi česar je ameriški predsednik Donald Trump za nekaj minut odšel z novinarske konference. Po prekinitvi je predsednik pojasnil, da so varnostne sile blizu ograje Bele hiše ustrelile oboroženega človeka in da so razmere zdaj pod nadzorom, poročajo tuje tiskovne agencije.