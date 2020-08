Ljubljanska borza: Indeks v zelenem

Ljubljana, 10. avgusta - Indeks SBI TOP na Ljubljanski borzi se je povzpel za 0,78 odstotka in se ustavil pri 846,64 točke. Skupni promet je dosegel 842.950 evrov, pri čemer so bile najprometnejše delnice Krke, ki so prispevale 509.500 evrov. Njihov tečaj se je zvišal za 1,39 odstotka na 87,80 evra. Nobene pomembnejše delnice se danes niso pocenile.