V Celju razstava v zahvalo celjskim nogometašem

Celje, 10. avgusta - Dvaindvajseti julij letos bo za vselej zapisan v zgodovino celjskega športa, saj je na ta dan Nogometni klub Celje osvojil naslov državnega prvaka. V zahvalo so Zavod Celeia Celje, Muzej novejše zgodovine Celje in Zgodovinski arhiv Celje na Krekovem trgu postavili razstavo na 12 panojih z zgodovinske tekme med Celjem in Olimpijo.