Atene, 10. avgusta - Število smrtnih žrtev neurja in poplav, ki so konec minulega tedna prizadeli Grčijo, je naraslo na osem. Smrt sedmih ljudi, med njimi dojenčka, so oblasti potrdile v nedeljo, danes pa so reševalci našli še truplo moškega, ki ga je odneslo v morje.