V sredo se v lizbonskem mehurčku začenja skrajšan boj za evropskega prvaka

Ljubljana, 10. avgusta - Nogometna liga prvakov se za četrtfinale, polfinale in finale zaradi pandemije novega koronavirusa seli v tako imenovani mehurček v Lizbono. Med osem najboljših so se uvrstili tudi klubi treh Slovencev. V četrtek se bosta med seboj pomerila Leizpig Kevina Kampla in Atletico Madrid Jana Oblaka, Atalanta pa dan prej brez Josipa Iličića s PSG.