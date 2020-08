Bartolov Al Araf dostopen v turščini

Ankara/Ljubljana, 11. avgusta - Turška založba Koridor je natisnila turški prevod zbirke kratkih zgodb Vladimirja Bartola z naslovom Al Araf, so sporočili iz založbe Sanje. V Al Arafu, zbirki 27 novel, Bartola zanimajo ljudje, ki imajo posebno moč, da lahko obvladajo džunglo družbe - tisti, ki suvereno in zmagovito "švigajo kakor ščuke med krapi".