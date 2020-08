New Orleans in Sacramento že brez možnosti za končnico v NBA

Orlando, 10. avgusta - Dallas Mavericks Luke Dončića so si v severnoameriški košarkarski ligi NBA že pred časom zagotovili končnico, so na sedmem mestu na zahodnem delu lige. Štiri ekipe so še ostale v igri za preboj, brez možnosti sta že New Orleans in Sacramento. Memphis Grizzlies so osmi, sledijo Portland Trail Blazers, San Antonio Spurs in Phoenix Suns.