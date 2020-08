V Levici obsodili petkovo dogajanje na protestih v Izoli

Ljubljana/Izola, 9. avgusta - V Levici so se danes odzvali na petkov dogodek na protivladnih protestih v Izoli. Kot so zapisali, so podporniki vlade na čelu z občinskim svetnikom iz SDS "napadli protestnike proti vladi in korupciji, vključno z občinskim svetnikom Levice". Kot so dodali, obsojajo vsakršno nasilje.