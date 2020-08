Dončić med kandidati za igralca, ki je najbolj napredoval

New York, 8. avgusta - V severnoameriški košarkarski ligi NBA so obelodanili seznam kandidatov za letna priznanja. Slovenski zvezdnik Luka Dončić, ki navdušuje v dresu Dallasa, kandidira za igralca, ki je najbolj napredoval. Ob njem sta kandidata še Brandon Ingram (New Orleans) in soigralec Gorana Dragića pri Miamiju Bam Adebayo.