V gorah zaradi poškodb več primerov reševanja s helikopterjem

Ljubljana, 8. avgusta - Lepo vreme je v gore privabilo številne ljudi, pri tem pa se jih je nekaj tudi poškodovalo in so potrebovali pomoč. Gorski reševalci so s pomočjo helikopterjev Slovenske vojske in Policije danes pomagali planincem pri Sedmerih jezerih, pod vrhom Bovškega Gamsovca in na Dobrči, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje.