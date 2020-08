Ulice Bejruta preplavili tisoči protestnikov

Bejrut, 8. avgusta - Štiri dni po uničujoči eksploziji v Bejrutu so ulice libanonske prestolnice danes preplavili tisoči protestnikov, ki žalujejo za več kot 150 smrtnimi žrtvami in protestirajo proti politični eliti. Z velikim naporom so umikali betonske barikade pred parlamentom, varnostne sile pa naj bi proti njim uporabile solzivec.