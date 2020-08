Španec v tovornem vozilu prevažal 53 državljanov Pakistana

Ljubljana, 8. avgusta - Policisti so v minulem dnevu na območju Policijskih uprav (PU) Ljubljana in PU Maribor prijeli večje število tujcev, ki so nezakonito prestopili mejo. Na Škofljici so v petek ustavili tovorno vozilo, v katerem je 41-letni Španec prevažal 53 državljanov Pakistana, ki so nezakonito prestopili državno mejo.