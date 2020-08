Večer o kadrovanju v vrhu policije (8. 8.)

Ljubljana, 8. avgusta - Elizabeta Planinšič v komentarju Slon in porcelan piše o kadrovanju v vrhu policije. Sprašuje se, zakaj sploh imamo generalnega direktorja policije - no, zdaj je to sicer vedejevec -, če pa je aktualna oblast z notranjim ministrom Alešem Hojsom prepričana, da lahko kar sama vodi policijo.