Newyorške borze končale neenotno

New York, 7. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili neenotno. Indeks Nasdaq je po včerajšnjem rekordu z rahlo izgubo ohranil vrednost nad 11.000 točk. Sicer pa so slabo voljo vlagateljev danes povzročili zastoj pri dogovorih o novem stimulativnem paketu v ZDA in napetosti med ZDA in Kitajsko, poroča francoska tiskovna agencija AFP.