London/Frankfurt/Pariz, 7. avgusta - Indeksi na pomembnejših evropskih borzah so se danes zvišali. Vlagatelji so po navedbah analitikov pozdravili dobre novice z ameriškega trga dela, novo zaostrovanje napetosti med ZDA in Kitajsko pa jim ni poslabšalo razpoloženja. Vrednost evra se znižuje, ceni se tudi nafta.