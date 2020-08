STO bo nagradila najboljše kreativne rešitve iz kampanje Moja Slovenija

Ljubljana, 9. avgusta - Na Slovenski turistični organizaciji (STO) poudarjajo, da je bil odziv za sodelovanje v vseslovenski motivacijski kampanji Zdaj je čas - Moja Slovenija nad vsemi pričakovanji. Tudi zato so se odločili, da bodo med predloženimi kreativnimi rešitvami izbrali najboljše. Prijave so odprte do 9. septembra.