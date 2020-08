Film Stotnica Marvel 2 bo režirala Nia DaCosta

Los Angeles, 9. avgusta - Režijo filma Stotnica Marvel 2 bo prevzela ameriška režiserka in scenaristka Nia DaCosta. Tridesetletna filmska ustvarjalka, ki je debitirala leta 2018 s filmom Little Woods, letos pa režirala grozljivko Candyman, je četrta ženska in prva temnopolta režiserka kateregakoli filma studiev Marvel, piše filmska revija Variety.