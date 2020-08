Montrealski simfonični orkester nastopil na drive-in koncertu na letališču

Montreal, 8. avgusta - Na parkirišču montrealskega letališča so ljubitelji klasične glasbe v sredo lahko v avtomobilih prisluhnili Montrealskemu simfoničnemu orkestru, ki je izvedel dela Beethovna, Ravela in Mozarta, med tem ko so nad njimi vzletala letala. Drive-in koncert s 520 avtomobili je imel le eno slabost - veliki avtomobili so nekaterim zastirali pogled na oder.